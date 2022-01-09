نادى أسوان الرياضى يهدى المحافظ الرئاسة الشرفية لدعم الفريق والمجلس

أهدى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، اليوم الأحد، الرئاسة الشرفية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل للنادى ولاستكمال مسيرته لخدمة المجتمع الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، دعمه الكامل لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الجديد برئاسة المستشار الشافعى صالح حيث سيتم دراسة جميع الأطروحات وأفكار المشروعات للبدء فى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والاجتماعى والترفيهى من خلال أفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق منها دعوة رجال الأعمال ومستثمرى أسوان للتبرع كحل عاجل لمواجهة المتطلبات المالية الحالية.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، بحضور مصطفى بسطاوى القائم بعمل مدير عام الشباب والرياضة.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للارتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة مع مجلس الإدارة السابق برئاسة اللواء أحمد سليمان، مؤكدين على تطلعهم لاستمرار الدعم، وخاصة فى ظل التحديات الحالية والتى من أبرزها تراكم الضرائب، وكذا الحاجة إلى إحلال وتجديد البنية التحتية لمقر النادى، بجانب صرف المستحقات المالية للاعبين والعاملين بالنادى، ولاسيما أن فريق كرة القدم الأول يتصدر مجموعة الصعيد بالقسم الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه بهدف نظيف، وليس أمامه سوى مباراة مع نادى الإعلاميين فى الدور الأول قبل فترة التوقف فى المدة من 16 يناير إلى 4 فبراير، وهو الذى يتطلب استغلالها فى تنظيم معسكر إعداد قوى للدور الثانى.

وقام مجلس الإدارة بعرض رؤيته للمرحلة القادمة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية فى مقدمتها مشروع السور القبلى، والذى من المخطط أن يضم 30 محلا، بجانب الحصول على تخصيص 52 فدانا بمدينة أسوان الجديدة لإنشاء الفرع الجديد للنادى، وهو الذى سيعمل على فتح عضويات جديدة تمثل عوائد مالية لخزينة النادى، علاوة على إعادة تشغيل 3 صالات مغلقة للأفراح انتظارًا لموافقة الطب الوقائى.