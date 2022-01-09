نائلة جبر: 24 مدرسة بـ12 محافظة تشارك بمسابقة الرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من الندوة التى نظمتها محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال مسابقة الرسم، بمدرسة السادات الثانوية بقرية شبلنجة التابعة لإدارة بنها التعليمية، وعمل لقاء مع الطلبة بالمدرسة.

ومن ناحيتها توجهت السفيرة نائلة جبر، بالشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على حرصه على المشاركة بمتابعة المدارس التى تشارك بمسابقة الرسم التى دشنتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، للتوعية بمخاطر الهجر الغير شرعية، موضحة أنه يشارك بالمسابقة 24 مدرسة بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "جبر"، أن اللجنة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تستهدف عقد لقاءات بالشباب للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، وذلك من خلال عقد اللقاءات بالمدارس على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الرسم ليست فقط مسابقة ولكنها عبارة عن إحياء الفكر الإبداعى فى نفوس الشباب والابتكار.

وبدوره أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال لقائه بالطلاب أن الهدف من المبادرة هي توعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمخاطرها وما يتبعها من تشريد وعقوبات رادعة، مشيرا إلي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لها دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية مطالبا الشباب بالبحث علي فرص العمل المناسبة له مجاله وهناك الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها تلك المشروعات.