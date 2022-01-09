نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تسليم جوائز حفظة القرآن الكريم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حضر محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، فعاليات الحفل النهائى لتسليم الجوائز لحفظة القرآن الكريم لعام 2021/ 2022، والذى نظمة توجية التربية الإسلامية واللغة العربية بمديرية التربية والتعليم، بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وقال وكيل تعليم الأقصر، فى يان صحفى، أن المسابقة تشمل إدارات الأقصر التعليمية السب ، ومقسمة إلى ثلاث مستويات ، المستوى الأول من الجزء 28 وحتى 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء بالإضافة لكتاب الأربعون النووية للحديث الشريف ، والمستوى الثانى من سورة يونس وحتى سورة الناس 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء ، بالأضافة لحفظ من 1 وحتى الحديث الـ20 من كتاب الأربعون النووية ، أما المستوى الثالث حفظ القرآن الكريم من سورة القصص وحتى سورة الناس 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء ، وحفظ الأحاديث من 1 وحتى 10 من كتاب الأربعون النووية، وشمل المتسابقون جميع مراحل التعليم من الأبتدائى وحتى الثانوى العام والفنى .

ومن جانبة قال نائب محافظ الأقصر، أن خير الكلام كلام الله وخيركم من تعلم القرآن وعلمة، وأن هؤلاء الطلاب حفظة كتاب الله هم من ترتقى بهم الأمة ونأمل أن نراهم في أعلى مكانة فلقد حباهم الله بميزة حفظ كتابة، كما شكر القائمين على العمل من محفظين لكتاب الله ومنظمين للمسابقة ، وأن مديرية التربية والتعليم توصل رسالة للمجتمع بتنظيم هذه المسابقة التى تكون نهايتها خير طريق، وخلال الحفل تم تكريم جميع الطلاب الفائزين والمشاركين بالمسابقة ، كما تم تكريم نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التربية والتعليم و موجهين التربية الأسلامية واللغة العربية .



السلام الوطنى خلال حفل تكريم حفظة القرآن



تكريم أحد حفظة القران



جانب من التكريم لحفظة القران



جانب من تكريم احدي حفظة كتاب الله



جانب من تكريم حفظة القران الكريم



فعاليات تكريم حفظة القران الكريم



كلمة نائب محافظ الأقصر خلال الاحتفالية