مياه البحر الأحمر تواصل إجراء المقابلات الشخصية لوظائف الشركة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة البحر الأحمر عن استمرار إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الشركة لليوم الثانى على التوالى فى الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2020 م والذين اجتازوا الاختبار التحريرى لوظائف الشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن سيتم اليوم اجراء المقابلات لوظيفة فني تشغيل مياه بعدد 360 فني قد اجتازوا الاختبارات التحريرية، حيث أجريت أمس المقابلات الشخصية لوظائف " مهندس _ فني تشغيل صرف _ سائق " حيث يتم اجراء المقابلات من خلال لجنه متخصصة برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن تستمر المقابلات حتي غدا الاثنين للانتهاء من اجراء المقابلات الشخصية لجميع الوظائف.