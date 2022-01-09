موجة صقيع تضرب محافظة أسيوط ورفع درجة الاستعداد تحسباً لسوء الطقس.. لايف

أسيوط – هيثم البدرى

ضربت محافظة أسيوط موجة من الصقيع على كافة مراكز ومدن المحافظة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلا وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس فى المحافظة.

وفى نفس السياق، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب بعض محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة و وجودة نشاط للرياح على بعض المناطق وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة وذلك غد الأحد الموافق 9 يناير 2022 بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت – إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى حالة انعقاد متسمر برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة حدوث رياح او عواصف ترابية او سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق مشيرًا إلى إنه تم الاعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم غرفة ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على اخر المستجدات.

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الإخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخى الحذر وعدم نشر أى معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن أية أحداث ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامى للمحافظة أو لم تنشر على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط (www.facebook.com/assioutgovernorate) على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg).