مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بمرور 126 عاما على أول عرض بالإسكندرية

. احتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ، اليوم الأحد ، بمرور 126 عاما على أول عرض سينمائى فى مصر فى مقهى (زواني) بمدينة الإسكندرية فى يناير 1896م، إذ جاء العرض السينمائى الأول فى مدينة الإسكندرية بتاريخ 6 يناير 1896 من أعمال الأخوين لوميير، بعد أيام من العرض الأول عالميا فى باريس

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم قصير بهذه المناسبة، بمشاركة الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية ومجموعة من المتخصصين فى الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية "سينجور" والسفارة الفرنسية والمغربية ومجموعة من المتخصصين.