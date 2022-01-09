ملاحقة المتهم بالاعتداء على مريض داخل مركز طبي خاص في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط العاملين بمركز طبي خاص، شهد تعرض مريض لاعتداء من جانب أحد العاملين بالمركز، وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، حيث حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة عن مراقبة تلك المراكز محضرا بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، لما يتضمنه من مخالفات، وتم إغلاقه وتشميعه.

وكانت شكاوي المواطنين وذوي المرضى قد تعددت من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.

وأغلقت الجهات المختصة المركز الطبي وتم تشميعه، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية، في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز، بالاعتداء على مريض، وتداول مقطع فيديو للواقعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشن الجهات المختصة حملات دورية في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.