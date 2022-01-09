اليوم السابع
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مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية.. 5.1% لبرنت و4.9% للخام الأمريكى

الأحد، 09 يناير 2022 10:02 ص
مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية.. 5.1% لبرنت و4.9% للخام الأمريكى نفط ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط 81.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.90 دولار للبرميل.

وقرر وزراء الطاقة والنفط، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 902 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9% مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 97.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، ارتفاع إجمالى إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك بنسبة 1% ليصـل إلى نـحـو 65 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمـدادات الـدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.9 % لتصل إلى نحو 32.9 مليون برميل يوميا.


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