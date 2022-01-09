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الأحد، 09 يناير 2022 05:54 م
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مصرع 7 سياح وإصابة 9 آخرين.. شاهد انهيار كتلة صخرية على قوارب فى البرازيل

الأحد، 09 يناير 2022 05:46 م
مصرع 7 سياح وإصابة 9 آخرين.. شاهد انهيار كتلة صخرية على قوارب فى البرازيل لحظة انهيار الصخرة
كتب محمد جمال

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لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق أسفل شلال فى جنوب شرق البرازيل، وقالت وكالة "رويترز" إن كتلة صخرية انهارت فجأة عن جدار الوادى وسقطت على عدة قوارب ترفيهية، فوق البحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس جرايس.

 
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه، وغرق زورق واحد على الأقل بعد تحطمه، وفرت العديد من الزوارق الأخرى من المكان.
 
 
 
وقال رجال إنقاذ، بينهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يعتقد أنهم في عداد المفقودين، وأصيب عدد من الأشخاص فى الحادث بكسور في العظام وكان أحدهم في حالة خطيرة في المستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه.
 

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