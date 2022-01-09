مصرع 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق مبنى سكنى بنيويورك

وكالات

أفادت وكالات أنباء أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم، ومن بينهم 9 أطفال إثر حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

Approximately 200 fire department members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the #Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. #BronxFire — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) January 9, 2022

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".

ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال.