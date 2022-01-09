اليوم السابع
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مصرع 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق مبنى سكنى بنيويورك

الأحد، 09 يناير 2022 10:39 م
مصرع 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق مبنى سكنى بنيويورك الحريق
وكالات

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أفادت وكالات أنباء أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم، ومن بينهم 9 أطفال إثر حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".

ويأتي هذا الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال.

 
 
 
 

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حريق بنيويورك

حريق مبنى سكنى فى نيويورك

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