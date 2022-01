مصرع 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق مبنى سكنى بنيويورك

أفادت وكالات أنباء أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم، ومن بينهم 9 أطفال إثر حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

Approximately 200 fire department members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the #Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. #BronxFire