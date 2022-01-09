مصرع طالب متأثرا بإصابته باختناق بعد تسرب غاز داخل شقة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

داخل شقة ببنى سويف لقى طالب مصرعة أثناء محاولة إنقاذ وهو وزميلة بعد إصابتهما باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل مساء أمس السبت. ولفظ احمد ض.ح أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه هو وهو زميله بعد إصابتهما باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل مساء السبت وأصيب طالبان باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل مساء السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف،شرطة النجدة يفيد إصابة باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل . واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من أحمد.ض.ح، 20 عاما، و عمر س.ر 20 عاما، يقيمان محافظة المنيا ، مصابين باختناق من جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل مسكن طلاب خاص في شرق النيل وتوفى الاول أثناء محاولة إسعافه.