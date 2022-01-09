اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

الأحد، 09 يناير 2022 04:38 م
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه وأصيب 21 جميعهم عمال مزارع، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالظهير الصحروي الغربي، في مدخل قرية 8 التابعة لمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة يستقلها مجموعة من عمال المزارع بسسب انفجار أحد إطارتها الأمامية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 22 تم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، وأودعت جثة المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انتقل رجال من إدارة المرور لرفع آثار الحادث تسير الحركة بالطريق ومعرفة الظروف والملابسات، وتم تحرير المحضر اللازم.


مديرية الامن

حادث مرورى

الطريق الصحراوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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