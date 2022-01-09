اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 02:44 م
أكرم القصاص
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مسئول يمنى: دعم التحالف العربى كان الركيزة الأساسية فى تحرير محافظة شبوة

الأحد، 09 يناير 2022 01:51 م
مسئول يمنى: دعم التحالف العربى كان الركيزة الأساسية فى تحرير محافظة شبوة الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد محافظ شبوة اليمنية، عوض محمد عبد الله العولقي، اليوم الأحد، أن دعم التحالف العربي كان الركيزة الأساسية في تحرير المحافظة جنوب البلاد.

 

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، "سنعلن خلال ساعات السيطرة الكاملة على محافظة شبوة، وأن عملياتنا العسكرية لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى"، مطالبا الحكومة اليمنية بدعم التنمية في المحافظة .

 

وكانت ألوية العمالقة، بدعم قوات الشرعية ومن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد بدأت اليوم بشن هجوم من 3 محاور في مديرية عين شبوة.. وسجلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية "بيحان".

 


شبوة

اليمن

التحالف العربى

تحالف دعم الشرعية

بيحان

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