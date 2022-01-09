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مسئولة أممية لـ"اليوم السابع": منتدى شباب العالم منصة مهمة تناقش قضايا تهم الشباب

الأحد، 09 يناير 2022 05:40 م
مسئولة أممية لـ"اليوم السابع": منتدى شباب العالم منصة مهمة تناقش قضايا تهم الشباب كريستينا ألبرتين - الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
كتبت رباب فتحى

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قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مشاركتها فى منتدى شباب العالم، إن جلب الشباب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فى منتدى فكرة رائعة إذ يمثل منصة مهمة وفرصة تعارف للشباب من مختلف المجالات المثيرة للاهتمام بالنسبة لهم.  

 

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم، أن أجندة المنتدى تتطرق إلى مواضيع معاصرة وتضم مبادرات تهم الشباب ومستقبلهم مثل التركيز على قضايا تغير المناخ والتكنولوجيا والتعليم. وأكدت أنه من المهم أن يشرك المسئولون الشباب فى مثل هذه القضايا للاستماع إلى وجهات نظرهم.

 

وحول مشاركتها فى ورشة عمل "تعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافى"، قالت كريستينا إن هذه المرة الأولى التى يشترك فيها المكتب فى المنتدى، حيث تعد المشاركة امتداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى عقد فى شرم الشيخ الشهر الماضى ولكن هذه المرة كان التركيز على التعليم، حيث استعرض عدد من المشاركين تجاربهم حول أهمية التعليم ومن بينهم مشاركون من نيجيريا.

 

ومن ناحية أخرى، بات المنتدى منصة حوار شبابية عالمية، أكدت أن مصر نقطة تلاقي الحضارات من أجل الانسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكدة قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

 

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة  النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار "لوجو" المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.


منتدى شباب العالم 2022

الامم المتحدة

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السيسى

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كريستينا البرتين

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