محافظ بورسعيد يلتقي بلجنة المصري المُعينة للوقوف على الوضع المالي للنادى

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري برئاسة سميرحلبية، لمتابعة عدد من الموضوعات التي تخص النادي ومستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع المحافظ عدة ملفات منها : الانشاءات الحالية والمستقبلية للنادي، والفريق الأول لكرة القدم، واستاد النادي المصري، والوضع المالي للنادي ووجه المحافظ اللجنة بالاهتمام بجميع الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء، كونها تأتي ضمن خطة الدولة لبناء الانسان.

كانت وزارة الرياضة، أعلنت عن تعيين لجنة سباعية لإدارة النادى المصرى، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصرى، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة سباعية تضم كلا من:

1- محمد سمير حلبية - رئيساً

2- عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

3- على عوض الطرابيلي - اميناً للصندوق

4-حسن عزت ناصف – عضوا

5 - المهندس محمد سلامه - عضوا

6 - المهندس محمد قابيل - عضوا

7 - النائب حسن عمار - عضوا والتحدث الرسمي للمجلس

ويواصل نادى المصرى البورسعيدى، تدريباته استعدادًا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدورى، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى