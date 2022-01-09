محافظ البحيرة يعلن المرور على المعديات النهرية ومراجعة التراخيص لحماية المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرية الضهرية - نكلا العنب - ششت الأنعام- صفط الحرية.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز (كوم حمادة و رشيد ودمنهور والرحمانية ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها و التأكد من الإلتزام بالتعريفة و الحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.