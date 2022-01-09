محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود لإزالة التعديات وحصر المخالفات

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل سرعة إعداد قاعدة بيانات وحصر شامل لكافة المخالفات وحالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التعامل وإزالة مختلف التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد حق الدولة.

ومن جانبه عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إجتماع تنسيقى مع ممثلى مديرية الزراعة ، ومديرية الأمن ، بالإضافة إلى مسئولى الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك بالوحدات المحلية ، بجانب مديرى الأملاك والتخطيط العمرانى وشبكات المرافق والشئون القانونية بالمحافظة.

ووجه اللواء حازم عزت بسرعة تسليم البرنامج الزمنى لمختلف الجهات المعنية للبدء فى القيام بالمرور الميدانى لحصر مختلف التعديات على الأراضى الزراعية بجميع القرى والنجوع والمدن ، مع إعداد الكشوفات الخاصة بموقع التعديات وإحداثياتها ، علاوة على موقف التعدى من التصالح ونطاق التصالح.

وأشار، إلى أنه عقب إعداد البيانات المتعلقة بالتعديات سوف يتم إخطار مديرية أمن أسوان لتأمين تنفيذ حملات الإزالات طبقاً لتصنيفها سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وخلال الإجتماع كلف السكرتير العام مسئولى الزراعة بسرعة إعداد دراسة متكاملة لبيان آليات تنفيذ أعمال الإزالات وتوفير المعدات والدعم المالى والفنى المطلوب ، فضلاً عن أسلوب التصرف فى مخلفات الإزالة وإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ الإزالة.