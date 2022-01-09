محافظ أسوان يتفقد مشروعات التطوير والهوية البصرية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، جولة تفقدية شملت عددا من الشوارع والميادين لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية، بجانب أعمال التشجير والنظافة العامة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة.

رافقه خلالها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استكمال أعمال التطوير والتجميل والذى يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية في مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى ، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.

ووجه محافظ أسوان إلى إعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية ، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها، مع الاستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التي شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.

وشدد محافظ أسوان على الإسراع في أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والسيارات المعطلة من أجل زيادة معدلات رفع القمامة والمخلفات من الصناديق، وهو الذى يتوازى مع الاهتمام بجرد الأتربة أسفل الأرصفة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الرادعة على المحلات والأنشطة التجارية في حالة عدم التزامها بوضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها، وأيضاً عدم وضع الحواجز المختلفة أمامها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.