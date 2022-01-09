متى تلغى شركة الكهرباء محضر سرقة التيار الكهربائى؟..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

الكثير من محاضر سرقات التيار الكهربائي، يتم إلغائها سواء من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المخالف أو من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا لم يشمل الضوابط و القواعد التى حددها الجهاز، وفى مقدمتها تصوير واقعة السرقة بصورة تحمل الوقت والتاريخ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي:

1- يشترط أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- يجب حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .