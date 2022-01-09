اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 01:12 م
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لمحاربة الشيخوخة وتجاعيد الوجه.. احرص على تناول المكسرات

الأحد، 09 يناير 2022 01:00 م
لمحاربة الشيخوخة وتجاعيد الوجه.. احرص على تناول المكسرات اللوز يحارب الشيخوخة
كتبت أمل علام

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تعتبر المكسرات خيارا صحياً لمكافحة ظهور التجاعيد والحصول على بشرة أكثر شبابا، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الألياف والدهون الجيدة.
 
عين الجمل
عين الجمل

هناك 5 أنواع من المكسرات خصوصا إذا كنت تهدف للبحث عن المكونات المضادة للشيخوخة، وهذه أبرزها بحسب موقع Eat this,Not that الطبي المتخصص:

1- اللوز

يعد اللوز مصدرا ممتازا لفيتامين E، الذي قد يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويحافظ على رطوبة الجلد، ويساعد على إصلاح أنسجته، فكل هذه السمات تلعب دورا في الحصول على بشرة صحية ومتألقة قد تبدو أصغر سناً

2 - الجوز

يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات التي تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وتقويتها.

وتقول كريستينا ألنيرايت، اختصاصية تغذية "يمثل الجوز أحد أهم مصادر البوليفينول وهي مادة تحتوي على مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات مرتفع وله تأثير إيجابي ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية.

فوائد الفستق
فوائد الفستق

3 - الفستق

يحتوي الفستق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والالتهابات والتي تعمل على الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف.

4 - الكاجو

يحتوي الكاجو الخام على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومحتوى وافر من الألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، كما يقلل تناول الكاجو من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

وأظهرت بعض الدراسات العلمية أن هذه المكسرات قد تحسن الصحة العقلية، وتزيد من كثافة المعادن في العظام.

5 - المكسرات البرازيلية

مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والسيلينيوم التي تعزز مرونة بشرتك وتقلل الالتهاب المرتبط بحب الشباب.

علاوة على ذلك، فإن الجوز البرازيلي يحتوي أيضا على عناصر ضمن تجديد بشرتك، ويحسن المرونة، ويمنع التجاعيد.

 


المكسرات

فوائد المكسرات

فوائد المكسرات للشيخوخة

مضاد للشيخوخة

تعرف على فوائد اللوز

الفستق

الكاجو

الشيخوخة

تجاعيد الوجه

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