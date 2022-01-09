لصوص الدراجات النارية في الشرقية: نسرقها ليلا بطريقة توصيل الأسلاك

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص في الشرقية بسرقة الدراجات النارية من أسفل العقارات ليلا، عن طريق توصيل الأسلاك وبيعها بنصف الثمن.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية ، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية من أسفل العقارات بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة بلبيس ودوائر أقسام ومراكز الشرطة المجاورة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) ، وبمناقشتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (7) وقائع بدوائر (قسمى "بلبيس – العاشر" - مركز شرطة بلبيس)..كما أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.