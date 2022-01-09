لآلاف التجار والمصنعين.. في 7 خطوات كيف تستخدم خدمة وصلها لشحن الطرود

1- الدخول على الموقع الإلكترونى لخدمة وصلها لتسجيل التجار وإنشاء حسابه وادخال بياناته وأماكن استلام الشحنات منه سواء كان العميل شركة أو متجر إلكترونى أو فرد عادي.

2- يقوم التاجر بتحميل المستندات اللازمة لإنشاء حسابه على الموقع.

3- يقوم مسئول من البريد المصرى بمراجعة البيانات المدخلة والموافقة على إنشاء الحساب فى حالة إتمام الشروط.

4- يقوم التاجر من خلال هذا النظام بإدخال بيانات الشحنات التى يرغب فى إرسالها والجاهزة للشحن والتى تشمل وزن الشحنة وبيانات المرسل إليه والمبلغ المطلوب تحصيله منه، ويطلب مندوب البريد المصرى للحضور واستلام هذه الشحنات أو رغبته فى تسليم الشحنة لمكتب البريد.

5- سيقوم مسئول من البريد المصرى بتوجيه مسئولى عمليات الشحن لاسلام الشحنات من العملاء باستخدام الأجهزة الحديثة المخصصة لذلك Hand Held والمرتبطة بنظام إلكترونى حديث يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الذى يحدد عدد السيارات وخطوط السير ومتابعة تنفيذ مهام المندوبين فى أسرع وقت.

6- بعد استلام الشحنات وعودة المندوبين سيتم استقبال الشحنات بالمراكز اللوجيستية الخاصة بالبريد المصرى وتحويله إلى مراكز المعالجة ونقاط التسليم التى يخرج منها مندوبى التسليم أو موزعى البريد المصري.

7- فور تكليف مندوب التسليم بالتوجه بالشحنة إلى محل إقامة المرسل إليه سيتم إرسال رسالة قصيرة SMS إلى العميل لإخطاره بأن مندوب البريد فى طريقه إليه مع رابط لتتبع الشحنة ورابط أخر للتواصل مع البريد المصرى باستخدام برنامج واتس اب بتقنية WhatsApp chatbot الذى يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتحتوى الرسالة القصيرة أيضًا على رمز تأمينى يرسل لمرة واحدة يقوم العميل بإبلغها لمندوب التسليم لإتمام عملية التأكد والتأمين من استلام صاحب الشحنة الفعلي.

يذكر أن الهدف من استخدام واتس اب هو اخطار العميل للتواجد بالعنوان المذكور وتسهيل مهمة مندوب التسليم من الوصول للعميل فى المكان المناسب له وامكانية الحصول على موقعه الحالى Location والاتفاق على الموعد المناسب للتسليم الرد على أى استفسارات او طلبات للعميل.

ويطور البريد المصرى من خدماته ويسهل لصغار المصنعين والشركات فرص أكبر لتمنية أعمالهم وإدراجهم فى خطط الدولة للشمول المالى والتحول الرقمي.