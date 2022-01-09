كيف يؤثر التطعيم ضد كورونا على الدورة الشهرية؟

نهير عبد النبى

وفقًا لدراسة أمريكية حديثة، فإن التطعيم ضد كورونا يمكن أن يؤخر قليلاً الدورة الشهرية عند النساء، وبحسب الدراسة التي نشرت في إحدى المجلات العالمية فإن الدورة الشهرية تبدأ بعد يوم تقريبا عند النساء الملقحات مقارنة بالنساء غير الملقحات، ومع ذلك لم تتأثر مدة الدورة الشهرية.

ونقلاً عن موقع "تي أونلاين" الألماني، وفقًا للباحثين، فإن تأثير التطعيم على الدورة الشهرية ضئيل ومن المحتمل أن يكون مؤقتاً.

قام العلماء بتقييم البيانات من أحد التطبيقات المستخدمة لمراقبة الخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً ولا يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية، وكانت حوالي 2400 امرأة منهن حاصلة على اللقاح، معظمهن حاصلات على لقاح بيونتيك/فايزر (55 %) ثم يليها موديرنا (35 %) ثم جونسون آند جونسون (7%). وتم استخدام بيانات من 1500 امرأة غير حاصلة على اللقاح للمقارنة.

قارن الباحثون البيانات من ثلاث دورات شهرية متتالية، ثلاثة قبل التطعيم وثلاثة بعده أما للنساء غير الملقحات فكانت هناك ست دورات شهرية متتالية في المتوسط​​، ارتبطت جرعة اللقاح الأولى بزيادة طول الدورة بمقدار 0.64 يوم والجرعة الثانية بزيادة قدرها 0.79 يوم.