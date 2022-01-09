قضية محمد الأمين .. الضحايا يروين كواليس اصطحاب المتهم لفيلته لهتك عرضهن

قالت الفتيات المجنى عليهن فى قضية محمد الأمين ، إن المتهم اعتاد هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحاب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالى لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وأكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من المجلس القومى للأمومة والطفولة فى العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضى بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببنى سويف، الأمر الذى رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام فى ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجنى عليهن اللاتى شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالى لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.