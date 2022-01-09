فريق بيطرى ببنها ينقذ القطة "لولى" دهستها سيارة فى 6 أكتوبر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق بيطرى بمركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة بمدينة بنها بالقليوبية، برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبى أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، من إنقاذ حياة القطة "لولى"، التى تعرضت لنزيف داخلى وكسر مفتت فى عظمة الفخذ بعدما دهستها سيارة والمرور على الجزء الأسفل من جسمها.

وأوضح الدكتور عبد الحليم القصبى، أن القطة "لولى" أتت بها طالبة جامعية من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، إلى مركز الجراحة ببنها، بعد تحويلها من عيادة بيطرية بالمدينة، إثر تعرضها للدهس من قبل أحد السيارات والمرور على الجزء الأسفل من جسمها بأحد شوارع المدينة، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلى وكسر مفتت فى عظمه الفخذ.

وتابع القصبى، أنه وعلى الفور قام الفريق البيطرى بإسعاف القطة "لولى"، لوقف النزيف، كما تم تجهيز الحالة وتعقيم حجرة العمليات وجرى تثبيت عظام الفخذين جيدا تحت تأثير المخدر الموضعى للقطة، وتم شق الجلد والوصول إلى الكسر وإجراء الخياطة الجراحية بالفخذين لعودتهما لمكانهما الطبيعى، مشيرا إلى أن العملية تمت بنجاح وتمكن الفريق من انقاذ حياة القطة، وحالتها مستقرة تماما وبدأت فى التعافى تدريجيا وهناك متابعة أسبوعية للاطمئنان عليها.

الأشعة الخاصة بالقطة قبل الجراحة



القطة خلال الجراحة



القطة لولى خلال الجراحة