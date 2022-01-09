غيوم كثيفة فى سماء الأقصر والمحافظة ترفع حالة الطوارئ تحسبا للأمطار.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الطقس المتقلب، صباح اليوم الأحد، مع انتشار كثيف للغيوم فى السماء منذ الصباح، حيث أعلنت محافظة الأقصر، رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لهطول أمطار على المدينة والقرى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد هطول أمطار خفيفة جداً مساء امس بالمدينة.

وفى هذا الصدد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع حالة الطوارىء ودرجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

كما كلف محافظ الأقصر، رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وفى نفس السياق استكمل محافظ الأقصر جولاته التى بدأها منذ بداية العام الجارى 2022، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، حيث أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة القرنة، بدأت بتفقد المرسى السياحى غرب الأقصر، حيث وجه المحافظ بتطوير المرسي ورفع كفاءته وتجديده، وواصل المحافظ جولته بمدينة القرنة، بتفقد عملية تأهيل ترعه ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلو و100 متر، والتي بدأ العمل بها في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر انهاؤه يونيو المقبل بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 ملايين و43 ألف جنيه، وكذلك تم المرور على مشروع الصرف الصحى بالطارف القديم، حيث صرح المهندس رفيق فهمى أحمد والمهندسة هبة أحمد السيد، أنه تم إنهاء 15 كيلو مترا من شبكات الانحدار من إجمالى 20 كيلو متر وإنهاء 7 كيلو و800 متر من إجمالى 8 كيلومترات خط طرد، وتنفيذ محطة الرفع بنسبة 40%، حيث مقرر أن تخدم هذه المحطة 20 الف نسمة، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وسيتم رصف الطريق فور الانتهاء من اعمال المرافق.



الغيوم تنتشر فى سماء الأقصر



المحافظة ترفع حالة الطوارئ تحسباً للأمطار بعد الغيوم الكثيفة



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