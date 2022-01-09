عمومية النصر للتصدير والاستيراد تعدل النظام الأساسى وتوافق على بيع بعض الأصول

كتب عبد الحليم سالم

‫وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للتصدير والاستيراد، على بيع عدد من الأصول تتضمن شقق سكنية بدمياط ومزرعة على مساحة 85 فدانا بمنطقة أبو المطامير ‬.

كما قررت الجمعية، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة، وفقا لتعديلات القانون رقم 185 لسنة 2020، مع منح الشركة صلاحيات جديدة تتعلق بالانشطة العقارية والتجارية والوساطة.

وقررت الجمعية إجراء تعديلات واسعة على النظام الأساسى للشركة مع فصل الإدارة عن الملكية وتحديد اختصاصات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

وفى إطار التطوير تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم «جسور» وبشعار «نعبر العالم»، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالاضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الاهلي وشركة مصر للتأمين.

وقامت الوزارة بإطلاق كتالوج إلكتروني للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة، من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» والهدف من الكتالوج الوصول إلى كافة الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها في منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور و2 بشرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص، والتسجيل على الكتالوج يتم مجانا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها.

يشار أن الشركة تأسست عام 1962.