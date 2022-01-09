"علوم الإسكندرية" تطلق الحملة التوعوية الثانية لمنطقة أبيس7

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت كلية العلوم جامعة الإسكندرية حملة توعوية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإستكمالاً لأنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التوعوية بكلية العلوم.

و أطلقت الكلية الحملة الثانية لها إلى قرية أبيس 7، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب، وشركة الصرف الصحي ونهضة مصر، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استهدفت الحملة حوالي 800 فرد من مختلف الفئات، وتم توزيع عدد 500 وحدة (بطاطين وسلع غذائية) على بعض الأسر الأكثر إحتياجاً، كما تنوعت الأنشطة على مدار اليوم حيث قامت الشركات المشاركة في حملة التوعية بحصر الإحتياجات الخدمية تمهيداً لحلها، وأيضا حصر الإحتياجات من البرامج التدريبية المختلفة لدعم بناء الانسان بالقرية من قبل فريق المسئولية المجتمعية بالكلية.