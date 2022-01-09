ضبط 144 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (51) قطعة سلاح نارى ، (114) قضية مخدرات وتنفيذ (48106) أحكام قضائية متنوعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية").. بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بذات الدائرة.. وأرشد عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة "بانجو، حشيش"- مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة ، وكما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح نارى وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، إستعراض قوة")..بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة ، عدد من الطلقة النارية لذات العيار).. وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر وقرر بصحة الأحكام الصادرة ضده فتم حبسه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تواجد (عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن "المؤبد –السجن" فى قضيتى سلاح نارى وسرقة بالإكراه) بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة مغاغة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (طبنجة و عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - سلاح أبيض - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته ، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").. بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم(بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 41 ألف قرص مخدر – مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سيارتين ملاكى ملك إثنين منهم).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين للترويج فتم حبسهم.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) ، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على ( 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1286) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (366 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (43,600 طن)، وضبط (35 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (46,291 طن – 6668 عبوة – 2000 قطعة)، وضبط (28 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7,346 طن)، وضبط (23 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (22,720 طن – 5200 عبوة – 15046 قطعة – 970 متر)، وضبط (20 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (9 إسطوانة).

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (عدد 32080 قرص مخدر – 1450 أمبول مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بنطاق المحافظة ، وبحوزتهما (عدد 220 قرص مخدر – عدد 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، و ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض )، وضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بنطاق المحافظة وبحوزتهما (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 500 قرص مخدر - مبلغ مالى – سلاح أبيض - 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – سلاح أبيض )، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (عدد 72 طربة من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

ونجحت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض).

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3692) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1082) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(173) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) مخالفات الدراجات النارية، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(37) مخالفة شروط الترخيص.