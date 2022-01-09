اليوم السابع
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صفحة وائل الإبراشي تنعى تهانى الجبالى صباحا.. وتذيع نبأ وفاته بنفس الليلة

الأحد، 09 يناير 2022 09:59 م
صفحة وائل الإبراشي تنعى تهانى الجبالى صباحا.. وتذيع نبأ وفاته بنفس الليلة وائل الابراشى
كتب آسر أحمد

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بعد ساعات قليلة من نعي الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وائل الإبراشى، خبر وفاة المستشارة تهاني الجبالي، أذاعت الصفحة الرسمية خبر وفاته بعد صراع مع المرض استمر طوال عام تقريباً مع فيروس كورونا، حيث سبق ونشرت الصفحة صورة للمستشارة، وكتبت: " انا لله وانا اليه راجعون، توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي"، لتعيد الصفحة منذ قليل إذاعة خبر وفاة الإبراشي.

بوست نعى تهانى الجبالى
بوست نعى تهانى الجبالى

 

بوست نعي الصفحة الرسمية لوائل الابراشي خبر وفاته
بوست نعي الصفحة الرسمية لوائل الابراشي خبر وفاته
ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.
 
‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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