شركة مياه سيناء ترفع حالة الاستعداد القصوى بمناسبة منتدى شباب العالم

كتب أحمد حسن

في إطار التحضير والتجهيز لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 و حتي 13 يناير 2022 تحت عنوان " معاً نعود "، تابع المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، يرافقه المهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء والمهندس فهمي محمد فهمي مدير عام منطقة شرم الشيخ الاستعدادات الطارئة واصطفاف المعدات الخاصة بالشركة ضمن استعدادات شركة مياه سيناء.

وأكد "عرفة " أن ذلك يأتي ضمن التوجيهات الصادرة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستعداد والظهور المشرف الذي يليق بعظمة وحضارة مصر ويتماشى مع السياسات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وأضاف بأن جميع مجهودات الشركة مسخرة حاليًا من اجل انجاح الحدث الأكبر بمدينة شرم الشيخ حاليا، ورفع حالة الطوارئ والعمل من خلال كامل الطاقة، واستعداد أكثر من 7 مهندسين للتشغيل والصيانة ومتابعة المحطات وعدد 5 كيميائي لرفع العينات علي مدار الساعة وعدد 30 سائقا و30 فني مساعد لتشغيل عدد 27 معدة متنوعة بين سيارات خدمة وسيارات نقل مياه وسيارات صرف صحي وكسح سيول.

وأوضح أن جميع محطات التحلية والروافع الخاصة بمياه الشرب تعمل بشكل جيد وعلي أعلي درجة من الجاهزية الفنية.