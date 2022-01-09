شبورة تغطى سماء كفر الشيخ وتحجب الرؤية على الطريق الدولى الساحلى.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون "اليوم السابع" حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والطريق الدولي الساحلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، التاسع من شهر يناير 2022، وغطت الشبورة الطريق الدولى الساحلي الذي يصل بين 6 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، وحذرت إدارة المرور السائقين من السرعة الزائدة تحسبا لوقوع حوادث.

ولم تعلن غرفة عمليات المحافظة عن توقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وسوف تنطلق مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس فجر اليوم الأحد، عقب تزويدها بالوقود، إضافة لرحلات الصيد النيلية بالمدن والقرى المطلة على نهر النيل بفوه ودسوق ومطوبس، وعلى شاطئ بحيرة البرلس وبعدد من الترع.

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أعلنت أن اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يناير 2022، سول تتعرض البلاد لطقس سيئ ما بين هطول أمطار وهبوب رياح شديدة، ومن بين تلك المحافظات التي ستتعرض للطقس السيئ محافظة كفر الشيخ، واستعدت غرف العمليات بالمحافظة لمواجهة الطقس السيئ.