اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الأردن فى القاهرة: ولى العهد الأردنى يشارك فى منتدى شباب العالم

الأحد، 09 يناير 2022 01:26 م
سفير الأردن فى القاهرة: ولى العهد الأردنى يشارك فى منتدى شباب العالم الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، سيشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يوم غدٍ الاثنين، بحضور عددٍ من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية. 
 
وأضاف العضايلة، في تصريحات صحفية، أن مشاركته ولي العهد الأردني، وهي المرة الثالثة، تؤكد حرصه على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور هذه الفعالية الشبابية الدولية، والتي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني. 
 
وأشار إلى أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وفد رسمي أردني.

منتدى شباب العالم

الاردن

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ولي العهد الأردني

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة