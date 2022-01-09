اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زامبيا: الانتشار السريع لمتغير كورونا "أوميكرون" يثير القلق ويتطلب تضافر الجهود

الأحد، 09 يناير 2022 06:00 ص
زامبيا: الانتشار السريع لمتغير كورونا "أوميكرون" يثير القلق ويتطلب تضافر الجهود فيروس كورونا
ا ش ا

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أعلنت وزيرة الصحة الزامبية سيلفيا ماسيبو أن الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في زامبيا أثار مخاوف في قطاع الصحة.
 
ونقلت صحيفة تايمز لايف الزامبية عن الوزيرة قولها إن الوضع مقلق حيث واصلت جميع المقاطعات العشر في البلاد، تسجيل إيجابية تتراوح بين 20 في المائة و 40 في المائة من الاختبارات، بينما أبلغت المقاطعة الشمالية الغربية عن 56 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأضافت ماسيبو أن الوضع تفاقم بسبب التراخي في تلقي التطعيمات، مشيرًا إلى أن 80 بالمائة من أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا لم يتم تطعيمهم، وأن متغير أوميكرون الذي يقود هذه الموجة الرابعة قابل للانتقال بشكل كبير وليس انتقائيًا ، لمن يصيبه حيث البلاد تشهد أن واحد من كل ثلاثة أشخاص يحمل الفيروس تقريبا.
 
وقالت الوزير إن الوضع قد يضغط على نظام الرعاية الصحية إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، خاصة أن الانتشار السريع للمتغير الجديد ليس فقط مشكلة صحية ولكنه مشكلة متعددة القطاعات تتطلب جهودًا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة.

زامبيا

الصحة الزامبية

فيروس كورونا

اخبار العالم

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