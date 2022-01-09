رئيس وزراء الصومال يناقش الإسراع فى الانتخابات مع اتحاد مرشحي الرئاسة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اجتمع رئيس الوزراء الصومالى، محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، مع اتحاد المرشحين على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الوطني في مقديشو، بحسب الوكالة الوطنية الصومالية.

وتتواصل فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني برئاسة دولة رئيس الوزاء محمد حسين روبلي، حيث يناقش القادة المشاركون في العديد من الملفات المهمة التي تتمثل في الإسراع بالعملية الانتخابية.

فى مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني، قال عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام والثفافة والسياحة الصومالى :”إن قمة القادة، أنجزت العديد من المحاور المهمة، وسيتم قريبا، إصدار بيان صحفي يشرح مسار العملية الانتخابية”.

وخلال الاجتماع، عقد المجلس الاستشاري الوطني الصومالى لقاءات منفصلة، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، والدولي، وأعضاء باتحاد مرشحي الرئاسة.

واستمع المجلس الاستشاري الوطني الصومالى إلى اقتراحات المنظمات المدنية بشأن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضمان حصة المرأة بنسبة 30% لدى المقاعد النيابية بمجلس البرلمان الفيدرالي، كما بحث مع ممثلي المجتمع الدولي واتحاد مرشحي الرئاسة ملف تصحيح مسار العملية الانتخابية.

وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية جيمس سوان دعا، مؤخرا قادة المجلس الاستشاري لتنظيم جدول زمني لاستكمال العملية الانتخابية، يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.

كما دعا جيمس سوان، المجلس الاستشاري، لتصحيح أوجه القصور، وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومصداقية.