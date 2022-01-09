رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات لكلية الحقوق

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، مبنى الامتحانات لمتابعة سير أعمال الامتحانات الخاصة بكلية الحقوق للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وقد رافقه الدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

وخلال الجولة اطمئن على حسن سير الامتحانات والتأكيد على تعقيم وتطهير وتهوية القاعات، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، مشددًا على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح دكتور ممدوح مهدي حرص الجامعة على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، إلى جانب مراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى حتي يتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى بوقت كافي مع التأكيد على ضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.