رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالكليات.. ويؤكد على توفير سبل الراحة للطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة، لتفقد سير الامتحانات بكليات التربية والحقوق، بالإضافة إلى تفقد امتحانات كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية المركزية.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة هناء عبد الجواد القائم بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفنى للتمريض، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى السيد نائب مدير المركز، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدراية، ووكلاء الكليات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الإمتحانات.

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات وإلتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته بتجهيزات الكليات للامتحانات، وكذلك تواجد قيادات الكليات والاساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

استطلاع أراء الطلاب بالامتحانات



خلال الجولة بمركز الاختبارات الإلكترونية



رئيس الجامعة خلال الجولة



رئيس جامعة بنها خلال تفقد الامتحانات



متابعة سير الامتحانات