اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الأركان اليمنى: دمرنا 80% من قدرات جماعة الحوثى

الأحد، 09 يناير 2022 11:59 ص
رئيس الأركان اليمنى: دمرنا 80% من قدرات جماعة الحوثى الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز أن الجيش دمر 80% من قدرات جماعة الحوثى، مشيرا إلى أن القوات أحرزت تقدما كبيرا في الجبهة الجنوبية لـ مأرب باتجاه الجوبة وملعا والفليحة .

وقال بن عزيز في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، إن هناك تنسيقا مع التحالف العربي لدعم اليمن لحسم المعركة المقبلة، مضيفا أن استراتيجية الجيش ترتكز على التدمير الكلي لقدرات جماعة الحوثي قبل حسم المعركة والسيطرة على الأرض .

و كان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية كشف - أمس السبت - أن عملية قرصنة الحوثيين للسفينة (روابي) تعد انتهاكا للملاحة الدولية والقانون الدولي الإنساني"، مستعرضا صورا لحمولة السفينة وخط سيرها في المياه الدولية، حيث أشار إلي أنها كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى.

 


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