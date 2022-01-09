اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 10:28 م
أكرم القصاص
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دراسة بريطانية: غياب الموظفين بسبب "أوميكرون" قد يكبد الاقتصاد 48 مليار دولار

الأحد، 09 يناير 2022 10:00 م
دراسة بريطانية: غياب الموظفين بسبب "أوميكرون" قد يكبد الاقتصاد 48 مليار دولار كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أظهرت دراسة بريطانية أن غياب عدد من الموظفين في الهيئات الطبية والعزل الإلزامي بسبب متغير فيروس كورونا "أوميكرون" قد يكبد اقتصاد المملكة المتحدة خسارة قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار).
 
وأظهرت الدراسة - التي أجراها مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، حسبما نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية - أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي وتستند إلى افتراضات التخطيط الحكومية بمعدل تغيب بنسبة 25%.
 
وحتى التقدير الأكثر تحفظًا بنسبة 8% من الغياب - وهو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​الموسمي - يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج بمقدار 10.2 مليار جنيه ، أو 2.6% من أجمالي الناتج المحلي.
 
وأفاد المركز بأنه يمكن تعويض الخسارة خلال الفترة المتبقية من العام. وتؤدي الإصابات المتزايدة الناجمة عن متغير "أوميكرون" القابل للانتقال بشكل كبير إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية والشركات في البلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المصابين أو المنعزلين.
 

بريطانيا

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أوميكرون فى بريطانيا

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كورونا فى بريطانيا

الاقتصاد البريطانى

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