حملة مكبرة لرفع الإشغالاا تغلق 55 محلا مخالفا في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدينة الزقازيق، في مناطق المحطة وميدان عرابى ونفق المشاة أسفل السكة الحديد المؤدي لشارع فاروق، أكبر حملة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم داخل نفق المشاه أسفل السكة الحديد، فضلاً عن غلق وتشميع الأكشاك والمحال التجارية غير المرخصه والمتعدي أصحابها على حرم السكة الحديد، لتحقيق الانضباط بالمنطقة وفتح الطريق أمام عبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة، وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة.

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وحي أول وثان الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة أول الزقازيق وهيئة السكك الحديدية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة المحطة وميدان عرابى ونفق المشاة أسفل السكة الحديد المؤدي لشارع فاروق بمدينة الزقازيق، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار هيئه السكك الحديدية بغلق وتشميع 55 محلا وكشك مخالفين متعدي أصحابها على حرم السكة الحديد، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إزالة 50 أكشاك أخرى بشارع فاروق أمام القصر الأبيض.

قامت الحمله بإزالة الحواجز الحديدية، والبلدورات واللوحات الإعلانية غير المرخصة علي المحال التجارية ورفع الوصلات الكهربائيه المخالفه ورفع الباعه الجائلين المفترشين ببضائعهم في النفق مما يعوق حركه المارة وإتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين لإعادة الإنضباط للشوارع وفتح الطريق أمام عبور المواطنين.