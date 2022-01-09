جنايات بنها تحجز قضية مقتل طفل على يد قاطعى طريق للنطق بالحكم غدا

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، حجز القضية رقم 16668 لسنة 2020 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2087 لسنة 2020 كلى شمال بنها، لجلسة الغد للنطق بالحكم، والتى تخص مقتل الطفل "شريف ه م ه"، 9 سنوات، والمتهم فيها "محمد غ غ ع"، 42 سنة، محمد ا إع"، 26 سنة.

وكانت النيابة قدمت مرافعة، بينت خلالها مدى الجرم الكبير الذى ارتكبه المتهمون بحق هذا الطفل، وأنهما تخلا عن مرؤتهما وسولت لهما نفسهما قتل هذا الطفل لأجل حفنة من المال، غير مبالين إن كان هذا المال حلالا أم حراما، أم أن قتل هذا الطفل به جرم من عدمه، متجاهلين قول الله عز وجل "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق"، مطالبا المحكمة بإصدار أقصى عقوبة للمتهمين بشأن واقعتهم.

وجاء أمر الإحالة للمتهمين بأنهما قتلا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جابا الطرقات بحثا عن فريسة يسلباها مالها وما ان ظفرا بضحيتهما الأمنة حال سيرها بدربها، حتى قام ثانيهما بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية"، إلا أن والد المجنى علية أبى الانصياع لطلب المتهمين لسرقة دراجته النارية التى يستقلها هو ونجله "الضحية".

وقام المتهم الأول بإطلاق مقذوف نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش"، قاصدا من ذلك قتل الطفل المجنى عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.

واستمعت المحكمة لشهادة والد الطفل المجنى عليه، والتعرف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتعرفه أيضا على المتهمين المرتكبين للواقعة، واستطاع والد الطفل التعرف عليهم واستخراجهم من بين باقى المحتجزين.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، تمكنت من ضبط المتهمين بإطلاق النار على أحد الأشخاص، على طريق قرية ميت السباع بدائرة مركز بنها، بغرض سرقته بالإكراه، حيث حاول مقاومتهم أثناء قيامهم بسرقة دراجته النارية، وعندما حاول الفرار أطلقوا عيارا ناريا أصاب طفله، 9 سنوات، والذى كان يستقل المركبة خلف والده، فسقط غارقا في دمائه، وجرى نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية السابق، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول طفل مصاباً بطلق خرطوش، إلا أنه توفى خلال تقديم الرعاية اللازمة له.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية السابق، وتبين أن والد المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع، بدائرة مركز بنها، فقام مجهولون باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهروا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهم، وحال فراره قام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأصاب نجله الذى كان خلفه على الدراجة النارية، وعند نقله للمستشفى توفى خلال تقديم الإسعافات اللازمة له.