اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة طنطا تنعى المستشارة تهانى الجبالى: مصر فقدت قامة قضائية كبيرة

الأحد، 09 يناير 2022 02:59 م
جامعة طنطا تنعى المستشارة تهانى الجبالى: مصر فقدت قامة قضائية كبيرة تهانى الجبالى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهانى الجبالى النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا التى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وقال الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ، إن مصر فقدت قامة قضائية كبيرة تولت أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر .. وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وللشعب المصري. سائلًا المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 


تهانى الجبالى

وفاة تهانى الجبالى

تهاني الجبالي

جثمان تهانى الجبالى

دفن تهانى الجبالى

مقابر تهانى الجبالى

المستشارة تهانى الجبالى

فيروس كورونا

اخبار عاجلة

طنطا

الغربية

مدينة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة