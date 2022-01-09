جامعة طنطا تنعى المستشارة تهانى الجبالى: مصر فقدت قامة قضائية كبيرة

الغربية مصطفى عادل

نعى الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهانى الجبالى النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا التى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وقال الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ، إن مصر فقدت قامة قضائية كبيرة تولت أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر .. وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وللشعب المصري. سائلًا المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.