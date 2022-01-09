اليوم السابع
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جامعة الأزهر: أماكن عزل بالكليات أثناء امتحان الترم الأول وتواجد أستاذ المادة

الأحد، 09 يناير 2022 01:14 م
جامعة الأزهر: أماكن عزل بالكليات أثناء امتحان الترم الأول وتواجد أستاذ المادة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
كتب ــ لؤى على

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اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي مع عمداء كليات الفرع، بحضور الدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي؛ لبحث استعدادات كليات الفرع لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022م، وشدد على ضبط العملية الامتحانية وأدائها على الوجه الأكمل وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعقيم والتنظيف المستمر لجميع لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات الواردة من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي في هذا الشأن؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والتشديد على عدم دخول أى طالب غير حاصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات  للامتحانات على الوجه الأكمل.
 
كما تم التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا، وضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان وتواجد أعضاء الكنترولات المستمر أثناء الامتحانات وتوجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتواجد طبيب وأماكن عزل بكل كلية تحسبا لأى طارئ صحي أثناء الامتحانات.
 
كما نوه على أهمية تشكيل لجنة من كل كلية للإشراف على العملية الامتحانية بكل كلية على حدة لضمان حسن سير العمل أثناء الامتحانات وظهور النتائج بما يضمن الشفافية والنزاهة حرصا على مصلحة الطلاب.
 
وشدد على نشر التعليمات الخاصة بالامتحانات فى لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية وعلى الصفحة الرسمية لكل كلية.
 

جامعة الازهر الازهر الشريف

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امتحانات الازهر

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