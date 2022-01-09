توقيع برتوكول تعاون مكمل لدعم مربين الأغنام البرقي في مطروح بمبلغ مليون جنيه

مطروح - حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، توقيع ملحق برتوكول إدارة منح تنمية الثروة الحيوانية والمراعي، ودعم الصندوق المربين، بمبلغ مليون جنيه، لأنشطة المرأة بالصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين، ليصل أجمالي المبلغ 3 ملايين جنيه، لدعم المربين وتخفيف العبء عنهم والحفاظ وتنمية الثروة الحيوانية بمدن المحافظة.

وأكد محافظ مطروح، على استمرار تقديم الدعم للمربين، وكذلك لأنشطة المرأة بالمناطق الصحراوية، وتقديم كافة التسهيلات لهم، والحوافز التشجيعية، موجها بعمل التوعية اللازمة من خلال الإرشاد الزراعي والإعلام، للوصول إلى المواطنين، والتعريف بتمويل ودعم الصندوق وأهدافه والخدمات المقدمة منه، لتحقيق الاستفادة المرجوة مع الاستمرارية وحسن الإدارة والمتابعة المستمرة، لتحقيق خدمة لأكبر عدد من المستفيدين، وتوسيع قاعدة المستفيدين بمدن ومراكز المحافظة,

وشدد المحافظ، على مراعاة الضوابط والإجراءات المنظمة، للمنح المقدمة للمربين، مع دراسة جدوى المشروعات المقدمة والعائد من المشروع، لتحقيق المصلحة العامة والنفع والتنمية المستدامة لأهالي المحافظة .

وأكد المحافظ، على ضرورة دراسة كافة الأفكار المقترحة، مع الاستفادة من التجارب السابقة، لدعم وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، والتي تخدم قطاع كبير من أهالي المحافظة، ودعم المربين وتخفيف العبء عنهم.

وشهد توقيع البرتوكول بالقاعة الصغرى، بديوان عام محافظة مطروح،الدكتورة دينا عثمان نائب مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائب جمال الشورى والدكتور محمد دراز المنسق الوطني لمشروع المراعى، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ، والحاج عبد الله عبد اللطيف رئيس جمعية تنمية الأغنام البرقي، والحاج عوض سلطان رئيس الجمعية المركزية، والحاج مصطفى رشيد رئيس جمعية الرامس لتنمية المراعي، والمهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية بالمحافظة، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.