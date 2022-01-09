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توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 09 يناير 2022 10:03 ص
توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية وقف اعمال الصيد بالبحر المتوسط ورسو المركب بميناء الصيد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، بداية من اليوم، وحتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط وببحيرة البرلس.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بمواصلة جهود رؤساء المدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشدداً على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

توقف حركة الملاح صورة ارشيفية
توقف حركة الملاح صورة ارشيفية

 

توقف حركة الملاحة البحرية بالبرلس
توقف حركة الملاحة البحرية بالبرلس

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قطاعات الكهرباء

حماية مدنية

مراكز شباب

وحدات محلية

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