تهشم 9 سيارات بسبب سقوط سقالة لتطوير مول تجارى على ممشى بورسعيد.. فيديو

وأسفرت واقعة سقوط "سقالات" أعمال تطوير المول التجاري الأثري المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، عن تهشم 9 سيارات كانت تقف إلى جوار المبنى في شارع فلسطين بنطاق حي الشرق.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الشرق بسقوط سقالة على سيارات بالشارع، وعلى الفور توجه رجال المديرية من ضباط مباحث وحماية مدنية، حيث قام فريق من الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، برفع السقالات من نهر الطريق، وتم فرض كردون بمحيط المبنى حرصا على سلامة المواطنين.

ويبذل رجال ادارة المرور ببورسعيد جهودًا مكثفة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة ومنع تكدس السيارات بعد غلق جزئي لشارع فلسطين الموجود به المول والواقع في نطاق حى الشرق أرقى وأقدم أحياء المحافظة على السيارات بالشارع.

جدير بالذكر أن "مول سيمون أرزت" يعد أحد المباني التراثية التي توجد بمحافظة بورسعيد،فى حي الشرق بشارع فلسطين،أمام الممشي السياحي المطل علي المجرى الملاحي لقناة السويس.

وفي القرن العشرين، خرجت محلات سيمون ارزت في بورسعيد إلى النور من أجل الصيادين والبحارة الأجانب الذين يمرون على السفن من الممر الملاحي لقناة السويس، والذي تأسس في أوائل القرن العشرين بتصميم هندسي ليس له مثيل في العصر الحالى إلا في نابولى.

وصاحب هذا المتجر هو سيمون أرزت، مزارع تبغ أوروبي وصل إلى بورسعيد سنة 1869 لكي يستثمر أمواله في مصر، وهو نفس سنة افتتاح قناة السويس فافتتح مصانع للتبغ في القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 1907 إلى 1913،وكان يصنع سجائر خاصة به وهناك نوع من السجائر باسمه كماركة هامة في هذا الوقت.