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تهاني الجبالي .. 10 معلومات عن صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر

الأحد، 09 يناير 2022 09:44 ص
تهاني الجبالي .. 10 معلومات عن صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر المستشارة تهانى الجبالى- أرشيفية
كتب ــ محمد أبو ضيف

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توفيت فجر اليوم المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة. 
 
يرصد اليوم السابع أبرز المعلومات عن المستشارة تهاني الجبالي:
 
1.ولدت المستشارة تهانى محمد الجبالي يوم 20 نوفمبر 1950.
 
2.أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث.
 
3. هي المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
 
4.  تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.
 
5. عملت بالمحاماة لمدة 30 سنة.
 
6. تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.
 
7. تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب.
 
8. تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912.
 
9. في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.
 
10. حصلت على أكثر من 30 وسام ودرع تكريمي، أبرزها: درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.
 

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المستشارة تهانى الجبالى

وفاة المستشارة تهانى الجبالى

وفاة أول قاضية فى مصر

وفاة أول قاضية

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