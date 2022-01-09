تهانى الجبالى.. أسرة المستشارة الراحلة تكشف اللحظات الأخيرة فى حياتها "فيديو"

الغربية مصطفى عادل

التقى اليوم السابع أسرة المستشارة الراحلة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، للتعرف على اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أحمد صلاح شقيق زوجة أخيها، علاقتى بها هي صديقة اكثر من 50 عاما وتجمعنا صداقة مخلصة ولا يوجد موقف الا ونجدها فيه وخدمت بلدها سواء كانت عضو مجلس نقابة المحامين أو عضو اتحدا المحامين العرب او المحكمة الدستورية والكل كان يعلم مواقفها اثناء 25 يناير وسيذكر التاريخ وينصفها بمواقفها المشهودة.

وأضاف أن المستشارة الراحلة تهانى الجبالى، كانت مثار احترام وفخر ولم تتغير مواقفها الثابتة.

وتابع، أن تهانى الجبالى، خاضت معارك شرسة ضد جماعات التطرف، وكانت احد الأسماء المستهدفة منهم، ولم تستكين ولم تهدأ بالرغم من انها كانت في موقف قضائى، لكن خاضت المعركة من أجل الوطن.

وأكد أنه تم عمل قانون مخصوص لها –أيام الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمون- لاستبعادها من المحكمة الدستورية، ولما استبعدت أصرت على مواصلة الكفاح والنضال.

ووصل منذ قليل جثمان المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا لمسقط رأسها بمدينة طنطا، وتوافد الأهالى لأداء صلاة الجنازة عليها.

توفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

تهانى الجبالى ، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

ونعى المصريون، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عبر الهاشتاج الذى يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التى تمثل قيمة وطنية كبيرة لمواقفها الشجاعة التى ساهمت فى حماية البلاد من أطماع جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى نعى المستشارة تهانى الجبالى، قال يوسف محمد، "تهانى الجبالي.. الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء، مواقفك لحماية مصر من التنظيم الإرهابى مش هتتنسى، هيحتضنك تراب مصر اللى دافعتى عنه بكل حب.. وإن شاء الله يتقبلك ربنا شهيدة مرض".

وقالت إنجى على، في نعيها للمستشارة الراحلة، "فعلت ما لم يقدر عليه الرجال وانحازت لوطنها، وكان لها دور عظيم فى ثورة 30 يونيو، وكانت لا تخشى فى الحق لومة لائم، ووقفت فى وجه الإخوان بكل قوة لدرجة أنهم عملوا قانون ليعزلوها من المحكمة الدستورية.. رحلت المرأة الحديدية المستشارة العظيمة تهاني الجبالى بوباء الكورونا.. رحمها الله رحمة واسعة".

وأضافت هلا الزينى، في تدوينتها عبر الهاشتاج، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأسكنها فسيح جناته.. كانت ست عظيمة ولا تخشى فى الحق لومة لائم، وكل مواقفها وطنية، وتصدت لجماعة الإخوان أبان حكمهم.. لن ينسى الوطن مواقفك الوطنية".

كما شارك هانى سالم، في نعى المستشارة الراحلة، وقال: "رحم الله المستشارة تهاني الجبالى القيمة والقامة القضائية، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، وأول قاضية فى مصر المحروسة، بعد مسيرة قضائية حافلة من العطاء فى العمل القضائى، وصاحبة التاريخ المشرف فى السلك القضائى، وعدوة الإخوان الأولى، وصاحبة المواقف الوطنية النبيلة".