تنفيذ 534 حكما قضائيا وضبط 24 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 534 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 136 من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 29 هارب من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 235 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 134 محكوم عليهم في جنح المخالفات .

كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24قضية تموينية شملت3 قضايا إستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصصة لها و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.