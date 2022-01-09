اليوم السابع
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تفاصيل سرقة كاميرات من فريق عمل درامي فى أكتوبر.. لايف

الأحد، 09 يناير 2022 10:48 ص
تفاصيل سرقة كاميرات من فريق عمل درامي فى أكتوبر.. لايف معدات تصوير- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قدم اليوم السابع بثا جديدا عن كواليس سرقة فريق عمل درامي بأكتوبر، حيث اعترف متهمون بسرقة كاميرات تصوير خاصة بصناع عمل درامي في مدينة السادس من أكتوبر، والتعدي على فريق العمل بالسب والقذف.
 
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك"، بشأن تعرض فريق عمل أحد الأعمال الدرامية للاعتداء من قبل مجهولين، وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم بالجيزة.
 
جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية، بتعرضه وفريق العمل للتعدى بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وتم ضبط إثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها"، وتسليمها لطاقم العمل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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